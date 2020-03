CPMI das Fake News desnorteia Eduardo e Joice

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) cuspiu marimbondo contra a neodesafeta Joice Hasselmann (PSL-SP) por ela ter mudado a composição do partido de ambos na CPMI das Fake News enquanto nova líder do PSL, especialmente no momento em que o colegiado colhe resultados relevantes de suspeitas associadas ao filho do presidente. Como pano de fundo, Eduardo afirma que Joice orientou a bancada a votar contra a manutenção do veto 56 do pacote anticrime, que prevê o triplo de pena caso o crime seja cometido ou divulgado em redes sociais. Joice reagiu rápido, chamando o parlamentar de mentiroso e afirmando que sua orientação é pela manutenção dos vetos.

Como você leu mais cedo aqui no BRP, a CPMI proporcionou duas novas revelações nos dois últimos dias associadas às duas Casas Legislativas do Congresso. Primeiro, que a página já extinta “snapnaro”, de disseminação de notícias falsas, foi editada por seu administrador em computadores do Senado entre fevereiro e maio de 2019 em ao menos 95 acessos e, nesta quarta, 11, que outra conta com o mesmo propósito suspeito, a Bolsofeios, foi acessada ao menos 253 vezes de computadores da Câmara dos Deputados por dez diferentes IPs, sendo a maioria entre 13h e 18h, conforme informa o UOL.