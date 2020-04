CPMI das fake news pede suspensão de prazo de contagem para conclusão

O presidente da CPMI das fake news pediu para que seja suspensa a contagem do prazo de 180 dias para concluir a investigação, enquanto a pandemia do novo coronavírus impedir trabalhos presenciais do grupo. O novo prazo começa a contar a partir desta terça-feira, 14.

A decisão caberá ao senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado e do Congresso Nacional, que foi orientado por assessores técnicos a atender ao pedido. Presidente da comissão, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) entende que Alcolumbre deve dar ao caso interpretação semelhante à decisão que interrompeu a contagem de prazo das comissões temporárias durante o recesso parlamentar, o que foi aplicado à CPI entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020.

“Peço que seja suspensa a contagem dos prazos de trabalho da CPMI das fake news e que este volte a ser contado no momento em que houver a normalização dos trabalhos, com a possibilidade de reuniões presenciais. A CPMI não é igual a outras comissões, que não têm prazo de validade. Se não suspendermos, pode ser que essa crise dure três, quatro meses e a comissão ficará prejudicada”, argumentou Coronel em vídeo compartilhado pela TV Senado no Twitter.