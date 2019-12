Gustavo Zucchi

Um dos depoimentos mais aguardados para acontecer na CPMI das Fake News foi confirmado para esta quarta-feira, 4. A deputada e ex-líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP) irá falar em sessão marcada para as 15h. A deputada, cujo participação na comissão estava inicialmente marcada para o último dia 20, adiou sua ida à comissão alegando que recebeu um “tsunami de novas e gravíssimas informações” e que precisaria de mais tempo para averiguar a veracidade delas.