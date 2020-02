Equipe BR Político

Um dia após o depoimento que se provou falso do ex-funcionário de uma empresa de disparos em massa de mensagens, a CPMI das Fake News sofre com a falta de parlamentares. 25 congressistas marcaram presença, mas poucos permaneceram para ouvir os depoimentos de membros do setor de telecomunicações. Do PSL, por exemplo, ninguém marcou presença.