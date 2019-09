CPMI das Fake News vira arena de disputa política

Marcelo de Moraes

Como era previsível, bolsonaristas e oposição transformaram a sessão da CPMI das Fake News numa arena de acirrada disputa política. Os bolsonaristas, liderados pelo senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), nunca esconderam a contrariedade à instalação da comissão e defenderam desde o início da sessão a contestação de todas as decisões da mesa da direção da CPI, especialmente as do presidente da comissão, senador Ângelo Coronel (PSD-BA).

O senador baiano reagiu tentando conter as tentativas de obstrução feitas pelos parlamentares do PSL. Mas as queixas eram feitas até contra requerimentos simples como a leitura de ata da sessão anterior.