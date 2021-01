Cresce agenda de protestos contra governo Doria com ato de caminhoneiros

O governo de João Doria (PSDB-SP) enfrenta uma agenda de protestos de vários setores há semanas. O desta quarta, 27, é de caminhoneiros em carreata e buzinaços por vias de intenso tráfego da Capital em direção ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo. O grupo, em sua maioria de caminhões frigoríficos, pede que o governo estadual não acabe com incentivos fiscais a setores alimentícios, como carne e leite.

Além deles, donos de restaurantes e bares também estão nas ruas hoje em protesto contra as restrições ao comércio impostas pelo governo para combater a pandemia. Na semana passada, esses empresários foram para as ruas do Morumbi contra o fechamento de comércio não essencial a partir das 20h.

A empresária Janaina Rueda, dona do Bar da Dona Onça e A Casa do Porco, afirmou à coluna Direto da Fonte que a prejuízo do negócio com as restrições é de R$ 5 milhões. “O governo não nos dá respaldo. Não aliviam o setor nem ao menos de multas e muito do crédito prometido não foi colocado em prática”.

No dia 7, o vaivém do governo paulista na isenção de ICMS para o agronegócio motivou um tratoraço pelo interior do Estado. O ajuste fiscal paulista gerou insatisfação de vários grupos industriais, especialmente capitaneados pela Fiesp, que está atualmente em guerra com Doria.

No dia 9, foi a vez de manifestantes protestarem contra a revogação do passe livre no transporte público a idosos de 60 a 65 anos na Capital paulista, na Avenida Paulista, com cartazes contra o prefeito Bruno Covas (PSDB).

A Secretaria de Estado da Fazendo respondeu que o protesto de hoje dos caminhoneiros tem motivação política. Veja nota abaixo:

Desde o ano passado, o Governo de São Paulo dialoga com o setor sobre a redução de benefícios fiscais. Como resultado destas conversas, em dezembro concedeu o benefício de crédito outorgado para carne e frango. O protesto de hoje é uma manifestação de caráter político, incentivada por setores ligados ao bolsonarismo, que buscam não o diálogo, mas o desgaste do governo paulista.

Em São Paulo os frigoríficos já contam com o benefício de redução de base de cálculo, que faz com que o setor pague imposto muito menor que a alíquota padrão, de 18%. A carga tributária é de 11,2% nas vendas para consumidor final e 7% nas demais vendas dentro do estado, como para açougues e supermercados, por exemplo.

Por determinação do governador João Doria, não haverá redução de benefícios fiscais para produtos da cesta básica de alimentos e de remédios, insumos agropecuários usados na produção de alimentos e para medicamentos genéricos. Foi criada uma força-tarefa das secretarias da Fazenda; Projetos, Orçamento e Gestão; Desenvolvimento Econômico; e Agricultura, que está dedicada para aplicar a determinação do Governador para revogar as mudanças no ICMS de insumos agropecuários para a produção de alimentos e de medicamentos genéricos. Foram feitas as alterações necessárias para acomodar as mudanças nas medidas de redução de benefícios fiscais.