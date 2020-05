Crescimento do covid-19 no interior e litoral de SP preocupa

Enquanto a cidade de São Paulo é o principal foco de casos de coronavírus no País, o interior e litoral do Estado também preocupam. Dados do governo estadual de SP mostram que o número de infectados nessas regiões entre 1º e 30 de abril teve um crescimento quatro vezes maior do que o registrado na região metropolitana da capital paulista. Em um mês, os casos confirmados passaram de 129 para 4.389, um aumento de 3.302%.

Nesta semana, o prefeito da capital, Bruno Covas (PSDB), adiantou feriados municipais para tentar conter o crescimento da doença na cidade. Mesmo com praias fechadas, foi registrado, por exemplo, um congestionamento na entrada de Santos, maior município do litoral paulista. Na cidade de São Paulo, o crescimento em abril foi de 770%, passando de 2.793 para 24.309 casos confirmados.