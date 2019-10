Criação de estatal corre risco?

Equipe BR Político

Desde a vitória de Jair Bolsonaro na disputa presidencial ficou clara a estratégia de sua equipe econômica de reduzir o tamanho do Estado e de colocar à venda suas estatais. Reportagem deste sábado do Estadão mostra, porém, que a decisão de criação da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea causou polêmica intern no governo. Defendida pelo Ministério da Defesa, a proposta é contestada por integrantes da equipe econômica.

Segundo a reportagem, a NAV é “a primeira estatal criada pela União desde 2013, quando a presidente Dilma Rousseff criou a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF)”. A empresa terá sede no Rio e ficará com as receitas das tarifas de navegação aérea. A criação da estatal já foi aprovada pelo Congresso na semana passada, mas o presidente Jair Bolsonaro ainda pode decidir se veta ou sanciona a criação da empresa.