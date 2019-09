Crise ambiental ainda nos radares

Vera Magalhães

O noticiário sobre a crise ambiental segue mobilizando a imprensa. O Estadão noticia que o efetivo das Forças Armadas deslocado para a região para ajudar a conter os incêndios é de 400 homens. Essa atividade extraordinária na região tem o custo estimado de R$ 28 milhões e deve abranger uma área de 5,2 milhões de km2. O jornal também preparou um amplo material gráfico para concentrar a cobertura sobre a crise, com dados que ajudam a entendê-la desde a polêmica sobre os números de desmatamento até comparações com governos anteriores. Para acessá-lo, clique aqui.

Reportagem da Folha elenca decisões do governo Bolsonaro que ajudaram a agravar a crise. Foram anistiadas multas, revogadas normas de proteção e afrouxados esquemas de fiscalização pelo Ministério do Meio Ambiente desde fevereiro. O Grupo Especial de Fiscalização do Ibama não estaria funcionando, embora ainda exista no papel.