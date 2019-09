Crise ambiental no foco de colunas e artigos

Vera Magalhães

A crise –agora internacional– relacionada à política ambiental brasileira é o foco de colunas e artigos nos principais jornais nesta sexta-feira. No Estadão, Eliane Cantanhêde mostra que a retórica incendiária de Jair Bolsonaro e os incêndios literais na Amazônia corroem a imagem internacional do Brasil e aumentam o risco de o País sofrer uma reprimenda em organismos internacionais ou sanções que afetem o comércio brasileiro. Ainda no Estadão, o economista Rogério Werneck mostra a escalada da crise em artigo que chama a política bolsonarista de “desatino ambiental”.

O Globo fez um pout-pourri interessante com as visões dos colunistas do jornal a respeito do tema. E, na Folha, Bruno Boghossian volta ao tema ambiental ao dizer que será ele o grande definidor do papel do Brasil no tabuleiro global. “O Brasil percebeu que, por trás do discurso dos europeus, há ameaças de punições econômicas. A questão na Amazônia vai acelerar o reposicionamento do país no mundo. Bolsonaro, até aqui, preferiu o isolamento e o alinhamento único com os EUA.”