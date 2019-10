Crise pode engolfar articulação política

Nomeado em meio à crise que custou a cabeça de seu colega general e amigo Carlos Alberto Santos Cruz e designado para cuidar da articulação política do governo de “porteira fechada”, sem dividir a tarefa com Onyx Lorenzoni, que ganhou novas atribuições gerenciais, o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo da Presidência, se viu enredado pela guerra do PSL e pode sair do episódio chamuscado para cuidar de suas atribuições.

Em conversas, ele demonstra preocupação em separar sua tarefa de articular com vários partidos as votações de interesse do governo no Congresso e as tratativas para a pacificação do PSL. Diz que não é sua atribuição se imiscuir em assuntos internos de uma legenda. Em relação ao controverso episódio do suposto acordo para a liderança na Câmara, nega que tenha descumprido qualquer tratativa.

Mas tanto pesselistas quanto líderes de outros partidos avaliam que o episódio já desgastou o comando do general Ramos, que ainda vinha sendo construído aos poucos. A cúpula do Congresso considera o general pouco presente no dia a dia do Legislativo, e, embora sempre o descrevam como alguém extremamente afável e disposto a ajudar, dizem que ele tem limitações de selar compromissos, pois Jair Bolsonaro não lhe dá autonomia.

Por fim, avaliam que a forma cautelosa com que ele age diante da ascendência dos filhos sobre o presidente, sem se contrapor a ela de forma direta, compromete sua possibilidade de atuar com firmeza para debelar as crises provocadas por Eduardo e Carlos, dos quais aliados se queixam cada vez mais.

O general costuma repetir que não tem apego ao cargo e que seu limite é aquele em que avalie que ainda pode ajudar Bolsonaro e o País. Procura escapar das escaramuças dos conflitos cada vez mais numerosos com aliados e entabular uma pauta de votações, mas, por vezes, a negociação dos presidentes da Câmara e do Senado se dá mais diretamente com Paulo Guedes e sua equipe, responsáveis pela pauta econômica, que com o Planalto.