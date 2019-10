PSL chama Marcos Cintra para auxiliar bancada

Equipe BR Político

Em crise com Jair Bolsonaro e seus aliados, o presidente do PSL, Luciano Bivar, resolveu recrutar o ex-secretário da Receita Marcos Cintra, demitido por ordem do presidente, para auxiliar a bancada da Câmara em projetos técnicos –como a reforma tributária, razão da demissão do economista. A informação é do Estadão.

A aproximação de Cintra com o partido é mais um lance da guerra interna pelo comando da legenda entre apoiadores do presidente e do comandante da sigla. A justificativa é que Cintra vai auxiliar a bancada a ter uma atuação mais técnica, o que soa quase a piada diante das cenas de quase pugilato e arapongagem explícita que têm sido protagonizadas por parlamentares do PSL nas últimas semanas.

Ele será ligado à fundação Indigo, vinculada ao PSL, partido ao qual se filiou neste ano. Disse que ajudará na formação de quadros do partido pelo País e na formulação de projetos, e que sua atuação será pro bono.