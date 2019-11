Cristovam: ‘Às vezes, um 6×5 humilha mais do que um 7×1’

Marcelo de Moraes

Defensor da prisão depois da condenação em segunda instância, o ex-senador Cristovam Buarque não escondeu sua decepção com o resultado de ontem no julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal. “Às vezes, um 6×5 humilha mais do que um 7×1”, disse o ex-ministro da Educação e ex-governador do Distrito Federal.

Apesar disso, Cristovam vê a possibilidade de libertação do ex-presidente Lula como um efeito positivo para a imagem do Brasil no exterior, mas acha que o custo gerado pelos efeitos da decisão será muito elevado. “A liberdade do Lula será um fato positivo para a imagem do Brasil no exterior e para o processo político interno, mas o pedágio da impunidade para outros vai nos perseguir por anos”, avaliou.