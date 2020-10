Cristovam: ‘Preferimos indenizar torturados sem julgar os torturadores’

O ex-senador Cristovam Buarque avalia que os governos brasileiros erraram ao não julgar os torturadores nos anos seguintes ao fim da ditadura. Ele avalia que os “democratas progressistas” preferiram pagar indenizações aos torturados do que levar a julgamento os autores dessas torturas.

“Não se elogia torturador no Chile, na Argentina, no Uruguai, porque lá julgaram os torturadores. Aqui, nos 26 anos dos democratas progressistas no poder, preferimos indenizar torturados sem julgar os torturadores. Foi um dos nossos erros que permitiram a eleição do Bolsonaro”, postou Cristovam nas suas redes sociais.