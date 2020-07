Crítica de Aras ressuscita pedidos por CPI da Lava Jato

As críticas do procurador-geral da República, Augusto Aras, à operação Lava Jato respingaram no Congresso e deram força a discursos por um pleito que estava parado desde o ano passado pela investigação da operação na Câmara. A fala do PGR de que a Lava Jato em Curitiba teria “caixas de segredos” tem sido usada por deputados principalmente do PT, que já se movimentavam por uma CPI no ano passado, para ressuscitar a pauta.

A CPI da Lava Jato conseguiu assinaturas suficientes no ano passado e sua instauração está desde então nas mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que hoje defendeu Aras. Deputados petistas, como Paulo Pimenta (RS), Gleisi Hoffmann (PR), e Paulo Teixeira (SP) têm criticado a operação e falado na comissão nas redes sociais.

Em meio a críticas ao “lavajatismo” e falas sobre “corrigir os rumos” da operação, Aras comentou sobre um pedido de acesso ao banco de dados conservado pela força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. “Todo o Ministério Público Federal, no seu sistema único, tem 40 terabytes. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios.” A informação de que a força-tareda teria dados de 38 mil pessoas foi usada pelos deputados para defender o pleito.