Crítica de Deltan sinaliza distanciamento de Bolsonaro

Equipe BR Político

A entrevista do procurador Deltan Dallagnol ao jornal Gazeta do Povo, com críticas ao pouco empenho de Jair Bolsonaro na aprovação do pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, pode indicar um distanciamento cada vez maior dos integrantes da Lava Jato em relação ao presidente.

Ao citar que Bolsonaro, “ao longo da campanha eleitoral, se apropriou de uma pauta anticorrupção” e que “agora nós vemos que ele está se distanciando desta pauta ao colocar em segundo plano o projeto anticrime do juiz federal Sérgio Moro”, Deltan dá o tom da insatisfação com a situação. Mesmo desgastado pelo caso da Vaza Jato, Deltan ainda é o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato e um de seus principais líderes.