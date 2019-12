Críticas de Bolsonaro a países vizinhos são ‘preocupações com soberania’

Equipe BR Político

Após o presidente Jair Bolsonaro fazer críticas a medidas adotadas na Argentina e Venezuela que, segundo ele, refletem no Brasil, porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, afirmou nesta terça, 17, que o inquilino do Palácio do Planalto se preocupa com a “soberania” do Brasil.

“O presidente tem preocupação com a nossa soberania, com o avançar do nosso país. Existem questões de recepção de refugiados na região Norte com a qual nós trabalhamos com afinco, incluindo as Forças Armadas; e existem questões referentes à estabilidade nos pontos de fronteira”, disse o porta-voz.