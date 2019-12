Crivella anuncia boicote ao grupo Globo

Equipe BR Político

Jair Bolsonaro fez escola. Depois de o presidente anunciar a retirada da Folha de S.Paulo do pregão para a assinatura de veículos de imprensa em órgãos públicos e propor um boicote a empresas que anunciem no jornal, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, postou um vídeo nos canais institucionais da prefeitura anunciando que não responde mais aos veículos do Grupo Globo.

Crivella chama o jornal O Globo de panfleto que faz política. Diz que a partir de agora “a Prefeitura do Rio ignora todos os pedidos desse panfleto chamado O Globo”. O prefeito diz que o jornal recebia mais de dez vezes mais que os demais jornais. E exibiu um vídeo de depoimento do chefe da comunicação da prefeitura, Daniel Pereira.

O ataque do prefeito ao jornal se antecipou à manchete desta segunda-feira, que mostra que Crivella é investigado em procedimento do Ministério Público do Rio que apura a existência de um “QG da Propina” na prefeitura. Foi uma “vacina”: ao se dizer perseguido pelo jornal, o prefeito tenta esvaziar a acusação. A investigação se baseia no depoimento do doleiro Sérgio Mizhay, preso no ano passado na operação Câmbio, Desligo.