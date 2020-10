Crivella bate na porta de Guedes em busca de R$ 1 bi

Segundo colocado em pesquisas de intenção de voto, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), fez uma visita ao ministro Paulo Guedes na quarta, 7, para pedir antecipação de R$ 1 bilhão de royalties de petróleo ainda em 2020. O movimento é questionado pelo PDT, adversário na campanha municipal, no Supremo Tribunal Federal, mas o prefeito diz que a Advocacia-Geral da União deu aval, e Guedes também.

Em entrevista publicada hoje no Globo, Crivella se coloca como o mais frustrado de todos os cariocas, porque não conseguiu cuidar mais das pessoas, seu bordão, por falta de dinheiro. “Nos três primeiros anos, minha verba para pagar as despesas caiu R$ 10 bilhões em comparação ao governo passado, e ainda paguei R$ 5,2 bilhões de um total de R$ 6,7 bilhões em financiamentos que o Eduardo (Paes) pegou para as Olimpíadas. Todos os meus sonhos ficaram impedidos”, lamentou.