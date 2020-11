Crivella chama Doria de ‘vagabundo’ e ‘viado’; veja vídeo

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que disputa a reeleição pelo Republicanos, fez ataques – inclusive homofóbicos – ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB, em reunião com membros do partido que concorreram à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O evento ocorreu na noite de quarta-feira, 19.

Pesquisa Ibope divulgada ontem o atual prefeito com 23% das intenções de voto, contra 53% de Eduardo Paes (DEM).

O momento em que o bispo licenciado se refere ao tucano como “vagabundo” e “viado” foi registrado por participantes da reunião. Alguns trechos estão inaudíveis, mas é possível entender que Crivella está falando do pagamento de Organizações Sociais (OS) .

“Eu entrei na Justiça contra esses vagabundos. Tinha dinheiro para pagar aos funcionários, eles pegaram e pagaram fornecedor, que tinha que pagar dia 10 de dezembro. E faltou dinheiro. Todas essas OSs (inaudível)… Sabe de quem é essa OS de São Paulo? É do Doria. Viado! Vagabundo!”, diz o prefeito.

Veja o vídeo: