Crivella culpa população por enchente e é hostilizado

Equipe BR Político

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos) culpou a população pelas enchentes que assolam o Rio de Janeiro enquanto visitava uma das áreas atingidas, Realengo, nesta manhã de segunda, 2. Na ocasião, ele foi hostilizado por algum morador que lançou uma pequena bola de lama em sua direção, fazendo-o se esquivar. Três pessoas morreram na capital e uma na região metropolitana desde a noite de sábado.

“A culpa é de grande parte da população, que joga lixo nos rios frequentemente. Chuva no Rio é sempre um problema, mas o pior é o lixo. Temos excesso de lixo nos rios, bueiros e encostas, e, quando vem a chuva, tudo desce. As chuvas são um problema, mas dessa vez nem foram as piores que enfrentamos”, disse Crivella.