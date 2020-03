Crivella dá as boas-vindas para Carlos e Flávio Bolsonaro

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, deu as boas-vindas para os mais novos membros do Republicanos fluminense: o vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. “É uma honra receber o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro no Republicanos. Tenho certeza de que eles chegam no nosso partido para somar”. disse. Crivella tem tentado insistentemente o apoio do presidente Jair Bolsonaro na disputa pela prefeitura do Rio. A ponto de ter sido um dos primeiros prefeitos a acatar a recomendação do Planalto de reabrir o comércio nas cidades.

