Crivella defende Flávio e flerta com Bolsonaro

Equipe BR Político

Em busca de sua reeleição como prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella decidiu se posicionar em defesa do senador Flávio Bolsonaro (sem-partido-RJ). Crivella postou um vídeo no qual afirma que “repudia veementemente a campanha caluniosa contra Flávio e que tenta atingir” o presidente Jair Bolsonaro, na opinião do prefeito.

“Quando não somos coniventes com a corrupção, é isso o que acontece: somos atacados. Mas a verdade sempre vai prevalecer. Não vão derrubar os que foram, democraticamente, eleitos”, disse Crivella. No último dia 15 de dezembro, Bolsonaro disse que “gosta” de Crivella, mas que não vai “anunciar apoio” para nenhum candidato no momento.