Crivella diz que vai exigir uso de máscaras

Com um sistema de saúde quase em colapso pelo acúmulo de pacientes de covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella anunciou nesta tarde de sexta, 17, que publicará um decreto que proíbe os moradores de sairem às ruas sem máscaras. “Tem jovens que estão nos bares, na convivência social, que não respeitam o afastamento social e não manifestam os sintomas, mas podem estar contaminando outras pessoas nas suas casas ou no seu convívio”, disse ele.

O prefeito defendeu ainda a manutenção do fechamento do comércio na capital fluminense – e fez um apelo para que o Tribunal de Justiça não conceda liminares que permitam a abertura das lojas. A cidade do Rio de Janeiro registra 198 mortes e 2.659 casos confirmados da doença. O Estado do Rio é um dos cinco da Federação com incidência 50% maior da doença que a média nacional, com 297 mortes e 3.897 casos confirmados de covid-19.