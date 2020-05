Crivella endurece restrições no Rio

O Diário Oficial do Rio de Janeiro traz, nesta terça-feira, 12, uma série de novas medidas de combate ao novo coronavírus. As restrições são válidas a partir de hoje e vão vigorar até o próximo dia 18. O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) afirma que tomou a decisão após conversas com a comunidade científica e membros de seu gabinete de crise sobre a expansão acelerada da doença, apesar das medidas já adotadas anteriormente.

“Muitas pessoas ainda não se deram conta da necessidade de evitar aglomerações, de ficar em casa, e somente sair para realizar trabalhos essenciais e atender a necessidades inadiáveis. Ao se exporem desnecessariamente, fazem o mesmo às demais pessoas, o que aumenta a propagação do vírus e a sobrecarga nos hospitais, aumentando o risco de mortes, disse o prefeito, na segunda-feira, após anunciar as novas medidas.

Veja o que fica proibido no Rio de Janeiro pelos próximos seis dias:

1. A realização de apostas presenciais em agências lotéricas;

2. Estacionamentos de veículos particulares na orla marítima da Cidade, entre as praias do Leme e a do Pontal, exceto para os veículos de proprietários que residam nas proximidades;

3. O funcionamento de bares (até então, podiam abrir para delivery);

4. O acesso de veículos particulares de não moradores às regiões centrais dos seguintes bairros, além de aos respectivos calçadões: Santa Cruz, Freguesia (Jacarepaguá), Taquara (Jacarepaguá), Realengo e Guaratiba na Zona Oeste; Tijuca – Praça Saens Pena, Grajaú, Pavuna, Cascadura, Madureira e Méier, na Zona Norte.

5. A abertura de todo o comércio nas comunidades da cidade, com exceção de supermercados e farmácias;

6. A realização de obras, com exceção das emergenciais, assim entendidas as imprescindíveis ao bom funcionamento das instalações.

