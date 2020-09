Crivella estuda pedir anulação de julgamento que o tornou inelegível

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), informou que vai recorrer da decisão do TRE-RJ que determinou a inelegibilidade do político até 2026 e que estuda pedir a anulação do julgamento.

“O prefeito Marcelo Crivella vai recorrer da decisão, e estuda um pedido de anulação da votação no TRE, visto que um dos desembargadores, Gustavo Alves Pinto Teixeira, votou, mas é, ao mesmo tempo, advogado da Lamsa – a concessionária contra a qual o prefeito luta na Justiça para pôr fim ao preço exorbitante do pedágio na Linha Amarela”, afirmou em comunicado.

O tribunal determinou a inelegibilidade do prefeito por unanimidade em um processo em que o prefeito é acusado de usar a máquina pública para pedir votos ao seu filho, Hodge Crivella, em 2018, quando era candidato a deputado. Crivella é acusado de usar veículos da Comlurb no transporte de servidores da empresa municipal de limpeza urbana para participar de uma reunião na quadra da Estácio de Sá, destinada a promover o filho.