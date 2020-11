Crivella fala em pedofilia se Paes for eleito, aliados mencionam ‘desespero’

Logo mais, às 22:30, a Band sediará o primeiro debate do segundo turno das eleições municipais no Rio de Janeiro, entre Eduardo Paes (DEM) e o atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos). Resta saber se até lá Crivella será capaz de manter um estado de serenidade condizente com o de alguém que busca a reeleição. Uma dúvida que começa a pairar entre integrantes da sua própria campanha e apoiadores.

Se o dia começou com o bispo licenciado pedindo desculpas por ter chamado o governador de São Paulo, João Doria, de “viado”, termina com um novo vídeo, ainda mais chocante: nele Crivella antecipa que, em caso de vitória, Paes entregaria a Secretaria de Educação para o PSOL, o que levaria à pedofilia nas escolas.

Ao final do video, o deputado bolsonarista Otoni de Paula (PSC-RJ), presente ao lado do prefeito, endossa a fala, arrematando que uma vitória de Paes poderia levar ao “risco” mencionado por Crivella.