Crivella libera público em estádios de futebol em 10 de julho

De acordo com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, a cidade estará em apenas duas semanas, apta para algo que nem os países que já superaram a pandemia de coronavírus se arriscam a fazer. Crivella liberou para o dia 10 de julho a volta do público em estádios de futebol. Os limites serão atender apenas 1/3 de sua capacidade e vender ingressos apenas online. Isso significaria 22 mil pessoas no estádio do Maracanã, maior palco do futebol brasileiro. Segundo painel da secretarial municipal de Saúde, o Rio já teve mais de 55 mil infectados e 6.336 vítimas fatais. O número de casos ativos da doença é de 1.319 pacientes.