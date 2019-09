Crivella manda tirar da Bienal HQ com beijo gay

Equipe BR Político

Mais uma vez, a pauta de costumes rouba a cena da política no Rio de Janeiro. Desta vez, porque o prefeito Marcelo Crivella (PRB), que tem um nível de rejeição histórico na cidade, determinou que a história em quadrinhos “Vingadores: A cruzada das crianças” fosse recolhida da Bienal do Livro, no Riocentro. No entanto, o feitiço virou contra o feiticeiro e o livro se esgotou às 9h39 da manhã desta sexta-feira, 6, menos de 40 minutos após a feita ser aberta.

Nas redes sociais, o prefeito publicou um vídeo em que afirma que a HQ de super-heróis tem “conteúdo sexual para menores”. Dentro do contexto do livro, dois dos personagens são namorados e aparecem se beijando em uma das cenas das mais de 260 páginas.

Pessoal, precisamos proteger as nossas crianças. Por isso, determinamos que os organizadores da Bienal recolhessem os livros com conteúdos impróprios para menores. Não é correto que elas tenham acesso precoce a assuntos que não estão de acordo com suas idades. pic.twitter.com/sFw82bqmOx — Marcelo Crivella (@MCrivella) September 5, 2019

A organização da Bienal se recusou a atender o pedido da prefeitura – que, aparentemente, nem poderia ser atendido, segundo o Globo. Nas redes sociais, o assunto é um dos mais comentados na manhã desta sexta-feira, 6. Os internautas destacam o sucesso das vendas do livro e pedem para que o prefeito vá cuidar da administração da cidade, e deixem o livro em paz.