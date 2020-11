Crivella pede desculpas a Doria ‘pelos excessos’

O prefeito do Rio de Janeiro e candidato à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos), usou o Twitter na manhã desta quinta-feira, 19, para pedir desculpas ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Como você leu no BRP, ontem, em reunião com membros do partido que concorreram à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Crivella se referiu a Doria como “vagabundo” e “viado”.

Segundo o bispo licenciado, “a fala foi um momento de revolta pela OS reter o salário de médicos e enfermeiros mesmo tendo recebido da prefeitura”, justificou.

“Em tempos de pandemia isso pode custar vidas. Gostaria de pedir desculpas pelos excessos, e ao governador @jdoriajr”, completou o prefeito na mensagem publicada há pouco.

