Crivella pede desculpas: ‘Talvez tenha me expressado mal’

Equipe BR Político

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), pediu desculpas por ter culpado na segunda, 2, a população pelos estragos causados pela chuva que atinge o Rio de Janeiro, pela qual já morreram cinco pessoas nas últimas semanas. Na ocasião do comentário infeliz, o prefeito teve de se esquivar de uma pelota de lama arremessada por um morador insatisfeito que acompanhava a coletiva.

“Talvez eu tenha me expressado mal e quero até pedir desculpas, mas o apelo que faço é que a gente evite colocar lixo nas encostas”, disse ele na terça, 3, após se reunir por mais de duas horas com secretários municipais. O mea-culpa seguiu: “A conservação da cidade realmente não está nem perto do que a gente gostaria. Nessa crise toda, nós tivemos que dar prioridade para a educação e a saúde”, afirmou.