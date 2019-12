Crivella pede socorro a Bolsonaro para pagar 13º de servidores

Equipe BR Político

Um dia depois de se reunir com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), o presidente presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta quarta-feira, 11, que o encontro foi para o prefeito pedir recursos para pagar 13.º salário de servidores.

“Está com a corda no pescoço, como um montão de prefeitos, governadores. Está buscando recursos para pagar o 13.º. Se for possível e legal, nós vamos atendê-lo”, disse Bolsonaro, que tem na capital fluminense o seu principal reduto eleitoral.

Questionado se a União antecipará bônus de assinatura pelo leilão do pré-sal, Bolsonaro disse que “tem várias coisas em jogo”. “(Crivella) Foi atrás de ministérios, da Caixa. Está correndo atrás aí”, informou o Broadcast Político.