Crivella prorroga isolamento social no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), anunciou nesta terça-feira, 19, que irá prorrogar por mais uma semana as medidas de isolamento social na cidade. O decreto que limitava a atuação do comércio em todo o município e o acesso de veículos e pessoas a alguns bairros da cidade tinha validade até hoje.

“Ontem, em reunião com a comunidade científica, a Bia (Beatriz Busch, secretária municipal de Saúde) foi a primeira a falar. Foi determinado e está sendo publicado no Diário Oficial Extraordinário que as medidas de contenção permanecem por mais sete dias”, declarou o prefeito, durante evento de inauguração de um tomógrafo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus. Crivella não detalhou as novas regras de isolamento.