Crivella quer aplicativo para ‘reserva’ nas praias cariocas

Para liberar que banhistas possam ficar na faixa de areia, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou que a cidade deverá ter um aplicativo para “reservas” nas praias. A ideia é que somente quem fez um agendamento prévio possa aproveitar as areias cariocas. Como mostra o Estadão, a execução da ideia deverá ser detalhada nesta semana.

Com isso, a ampliação do uso das praias será ampliado além do banho de mar, o que já estava permitido. Mesmo assim, não tem sido difícil encontrar aglomerações na beira-mar da capital fluminense. Em julho, Crivella havia levantado a possibilidade de liberar as praias apenas quando houvesse uma vacina eficaz contra o vírus.

“As pessoas vão poder ocupar essas demarcações pelo horário que chegarem e também reservando no aplicativo”, afirmou Crivella durante cerimônia de apresentação da equipe médica que será enviada a Beirute, capital do Líbano.