Crivella quer liberar estádio para reduzir fluxo nas praias

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), afirmou na sexta, 11, que analisa a autorização para que torcedores voltem a frequentar os estádios de futebol. Segundo ele, a medida reduziria a lotação das praias, constatada nos últimos finais de semana. “Nossa esperança é que as pessoas, indo para os estádios no domingo, não vão para a praia. Estamos tentando combinar, até antecipar os horários dos jogos um pouco. No estádio tem espaçamento e todos de máscara direitinho”, afirmou o prefeito. A ideia da prefeitura é que o Maracanã, que tem capacidade para quase 79 mil pessoas, fique limitado a receber de 10 mil a 12 mil lugares – cerca de 15% da lotação. Mas, sobre isso, o que existe é apenas uma proposta em análise, destaca o Broadcast Político.