Crivella tem maior taxa de desaprovação para eleição municipal

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), é desaprovado por 67,5% do eleitorado carioca, segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisa divulgada nesta sexta, 21. É a maior taxa de desaprovação dos quatro nomes testados: Benedita da Silva (PT) tem 59,6%; Eduardo Paes (DEM), 48,6%; e Delegada Martha Rocha (PDT), 42,2%.

Crivella articula com aliados a escolha de um nome do PSL para ser seu vice, como a deputada federal Major Fabiana, que esteve como secretária do governador Wilson Witzel (PSC) por dois meses até deixar o cargo em meio ao rompimento do ex-magistrado com o presidente Jair Bolsonaro. Um dos setores de apoio à reeleição de Crivella são os evangélicos, cuja preferência eleitoral empata com o ex-prefeito Eduardo Paes, segundo o último Datafolha.

O instituto entrevistou presencialmente 910 eleitores entre os dias 15 e 19 de agosto. Com margem de erro de 3,5%, a pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ-02794/2020.