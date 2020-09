Crivella terá tenente-coronel do Exército como vice

Candidato à reeleição no Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) escolheu como vice a tenente-coronel Andréa Firmo, primeira mulher do Exército a comandar uma base militar em missão da Organização das Nações Unidas (ONU), na África. Segundo O Globo, o anúncio da vice deve ser feito ainda nesta segunda-feira, 14.

Até agora, Crivella já recebeu apoio de sete partidos: Patriota, Progressistas, Solidariedade, PMN, PTC, Podemos e PRTB. De acordo com pesquisa de intenção de votos divulgada em agosto pelo Instituto Paraná Pesquisas, o prefeito tem a maior taxa de desaprovação para eleição municipal. Alvo de operação do Ministério Público na última semana, ele é desaprovado por 67,5% do eleitorado carioca.