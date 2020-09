Crivella em foto com Bolsonaro: ‘Me diga com quem tu andas’

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), aproveitou o primeiro dia da campanha eleitoral para atualizar suas redes sociais. O candidato à reeleição adicionou em suas principais contas na internet uma imagem em que aparece ao lado da vice, a tenente-coronel Andréa Firmino, e do presidente Jair Bolsonaro. Na legenda, ele usou a máxima: “Me diga com quem tu andas, que direi quem tu és”.

E se tem algo que Crivella quer muito nesta eleição é ser associado a Bolsonaro. Principalmente depois de a última pesquisa Ibope indicar a aprovação recorde do presidente, algo que o prefeito não tem há um bom tempo entre os cariocas.

Na última sexta, 25, levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas indicou que a administração de Crivella é muito mal avaliada. Seis em cada dez cariocas consideram a gestão ruim (12%) ou péssima (48,6%) – estes mesmos porcentuais somavam 54% na pesquisa anterior, em agosto. Apenas 2,4% consideram a sua gestão ótima, e outros 11,6% a avaliam como boa. Questionados se aprovam ou desaprovam a administração, 71,4% afirmaram que desaprovam, ante 65,5% em agosto.

Além disso, a pesquisa também mostrou que Crivella é o mais rejeitado entre os principais candidatos à prefeitura. 70,9% dos cariocas dizem que não votariam nele de jeito nenhum.

Para completar a maré ruim para o prefeito, ele ainda precisa conseguir reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) que o considerou inelegível por conta do uso de funcionários públicos e veículos oficiais em um evento da candidatura de seu filho, Marcelo Hodges Crivella, a deputado federal em 2018.