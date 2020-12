Crivella vai para prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica

Após decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, deixou o presídio de Benfica e retornou ao seu domicílio, em um condomínio de luxo na zona leste carioca. Crivella irá cumprir prisão domiciliar após ser detido acusado de chefiar o chamado “QG da Propina” na prefeitura do Rio.

Martins havia determinado a prisão domiciliar de Crivella na noite da última terça-feira, 23. Só que o desembargador plantonista Joaquim Domingos Neto entendeu que o cabia ao relator do caso expedir o alvará de soltura. Com a demora, o próprio Martins emitiu o alvará, diretamente do STJ. O prefeito ficará em casa com uma tornozeleira eletrônica e sem acesso a internet e equipamentos eletrônicos.