Cultura anuncia ‘Semana Margaret Thatcher e Ronald Reagan’

Gustavo Zucchi

Na Secretaria de Cultura “sem ideologia” de Roberto Alvim, haverá uma semana em maio para homenagear dois bastiões da direita no século XX. Por meio de suas redes sociais, o atual secretário da pasta anunciou que está sendo organizada a “Semana Margaret Thatcher e Ronald Reagan”, com apoio das embaixadas do Brasil em Londres e nos EUA. Quem comemorou foi o “02”, Carlos Bolsonaro, que replicou a novidade em seu Twitter.