Cultura fará debate no primeiro turno em SP

A TV Cultura resolveu nadar na contramão das demais emissoras de televisão e marcou para 12 de novembro, três dias antes do primeiro turno, o segundo debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo.

A decisão da TV pública veio dias depois de uma sucessão de desmarcações de embates antes previstos pelas TVs abertas — Globo, Record, SBT e Rede TV! — e por assinatura, como GloboNews e CNN.

O diretor de Jornalismo da Cultura, Leão Serva, fará uma reunião com as coordenações das campanhas nesta quinta-feira para acertar as regras do debate e obter o compromisso das candidaturas de que participarão. Nove candidatos já confirmaram que pretendem comparecer ao debate: Guilherme Boulos (PSOL), Márcio França (PSB), Jilmar Tatto (PT), Arthur do Val (Patriota), Andrea Matarazzo (PSD), Joice Hasselmann (PSL), Filipe Sabará (Novo) e Orlando Silva (PC do B).

As campanhas mais reticentes com a participação em debates têm sido justamente as dos dois líderes nas pesquisas, Bruno Covas (PSDB) e Celso Russomanno (Republicanos). Por ora, a assessoria do prefeito afirmou que ele participará, mas a formalização do compromisso só se dará após a reunião. Já os responsáveis pela candidatura de Russomanno ainda não confirmaram a presença do deputado.