Cultura sob ordens do que ‘maioria da população quer’, diz presidente

Em live com deputados, padres e outros representantes católicos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Secretaria de Cultura, hoje sem chefia após demissão da atriz Regina Duarte, vai seguir orientação do que a maioria da população quer. “Nós devemos botar essa secretaria (da Cultura) para trabalhar tendo em vista a maioria daquilo que a população brasileira quer”, disse o presidente após um prefácio de seu entendimento sobre a importância da família, cujos valores, segundo ele, “estavam em franca decadência”. Para ele, o órgão foi aparelhado nas gestões petistas.

“A senhora Regina Duarte vai continuar no governo e temos uma outra pessoa entrando no governo. É uma secretaria grande, enorme e também muito aparelhada”, afirmou. O presidente reiterou que as minorias não terão vez em projetos de fomento cultural. “Ninguém aqui vai censurar a minoria, mas com verbas publicas isso não vai acontecer em nosso governo”. Bolsonaro finalizou a conversa dizendo que vai conversar com o secretário da Secom, Fábio Wajngarten, e com o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, sem detalhar a relação do astronauta com o assunto.