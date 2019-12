Cunha alega doença e pede prisão domiciliar

Equipe BR Político

A defesa do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha pediu à Justiça que o ele deixe Bangu 8 para cumprir o resto de sua pena em casa. O ex-deputado alega que está doente e sofre de “lesão aneurismática cerebral”. A decisão cabe ao juiz da Vara de Execuções Penais, Rafael Estrela.

No início do ano, a Justiça Federal do Paraná autorizou que Cunha fosse transferido do Complexo Médico-Penal de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, para Bangu, no Rio, para que cumprisse mais perto da família o resto da pena de 14 anos e seis meses.

O juiz solicitou que a Secretaria de Assistência Penitenciária (Seap) elabore um laudo oficial que indique o quão doente Cunha está e se a Seap tem condições de garantir tratamento e boas condições a sua saúde na prisão, segundo o colunista Lauro Jardim, no Globo.