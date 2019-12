Cúpula do Mercosul: Bolsonaro defende redução da TEC

Equipe BR Político

Durante discurso de abertura da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, o presidente Jair Bolsonaro defendeu uma redução da Tarifa Externa Comum (TEC), uma taxa de importação padronizada que é cobrada pelos quatro países do bloco. Segundo o Broadcast Político, Bolsonaro defendeu “redução ou revisão” da tarifa, que hoje pode chegar a 35%.

A diminuição da alíquota foi defendida pelo Brasil anteriormente, quando o País ocupou a presidência do bloco. No entanto, com o novo presidente da Argentina, Alberto Fernández, há receio de que os argentinos não queiram reduzir a taxa. Na última terça-feira, 3, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que a mudança deve ficar para 2020.

Bolsonaro também mencionou as reformas econômicas que quer implantar no Brasil e disse que o bloco tem tido papel central na agenda liberal do governo brasileiro. “No último ano, avançamos na agenda de reformas para resgatar nossa credibilidade. (…) Nossa agenda contempla abertura e renovação do Mercosul, tem tido papel central”, disse.