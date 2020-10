Curado da covid-19, Greca tem alta em Curitiba

Estou recuperado do covid-19!

#Linfócito25 Deixo, com muita alegria, o Hospital Nossa Senhora das Graças completamente recuperado do covid-19. Agradeço o valoroso Dr. Clóvis Arns da Cunha e toda a sua equipe pelo cuidado que teve comigo e está tendo com minha amada Margarita, que segue internada mais alguns dias – fora de perigo e livre de sequelas. Destaco também o #OrgulhoDeCuritiba que sinto de nossos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia. #VibraCuritibaEmMeuCoração

Publicado por Rafael Greca em Quarta-feira, 30 de setembro de 2020