Curitiba: Greca não participará de primeiro debate entre candidatos

Candidato à reeleição em Curitiba, Rafael Greca (DEM), não vai comparecer ao primeiro debate entre os candidatos à prefeitura da capital paranaense nas eleições municipais deste ano. A informação foi confirmada na quarta-feira, 23, pela equipe de campanha de Greca à TV Band, durante sorteio que definiu a ordem de participação dos candidatos no confronto. Em levantamento feito no início do mês pelo Paraná Pesquisas, Greca aparece liderando o pleito, com aparece com 40% das intenções de voto.

Neste ano, por conta do número recorde de candidatos (17) e para evitar aglomeração, o de bate promovido pela Band será dividido em dois dias: 1º e 14 de outubro. O prefeito, a princípio, participaria na primeira data.

De acordo com informações repassadas pela assessoria do prefeito, Greca decidiu não ir debate para não se expor, porque ainda segundo seus assessores, a pandemia demanda cuidados maiores e exige posturas que evitem a exposição ao risco de contágio com pela covid-19.

Divisão e datas

No primeiro dia de debate, participarão: Marisa Lobo (Avante), João Arruda (MDB), Renato Mocelin (PV), Paulo Opuszka (PT), João Guilherme (Novo), Camila Lanes (PCdoB) e Fernando Francischini (PSL).

Já na segunda data, vão participar: Christiane Yared (PL), Goura Nataraj (PDT), Samara Garratini (PSTU), Zé Boni (PTC), Diogo T. Hara Furtado (PCO), Caroline Arns (Podemos), Letícia Lanz (Psol) e Eloy Casagrande (Rede).