Da filha de Aldir: ‘Ainda bem que Regina Demarte não conheceu meu pai’

A filha do músico e compositor Aldir Blanc, Isabel Blanc, criticou a secretária de Cultura, Regina Duarte, pelo Twitter na quinta, 7, após a atriz dizer que não lamentou oficialmente a morte do artista porque não o conhecia. A declaração da secretária foi dada em uma conturbada entrevista à CNN Brasil em que questionou: “Será que a secretaria vai virar um obituário?”.

Segundo ela, as condolências foram enviadas privadamente aos familiares dos artistas que morreram nas últimas semanas, como Moraes Moreira, os escritores Rubem Fonseca e Luiz Alfredo Garcia-Roza e o ator Flávio Migliaccio, mas um familiar de Blanc afirmou à BBC que os pêsames foram enviados por um assessor da secretária por meio de mensagem direta no Twitter. Além desse desapreço, Regina, mais grave ainda, minimizou as mortes e torturas durante a ditadura, contra a qual Aldir Blanc sempre se posicionou, mas não somente contra o período militar, também contra o inquilino do Palácio do Planalto. De quebra, Regina teve um surto quando a atriz Maitê Proença surgiu na tela fazendo críticas à sua gestão no governo.

“Ainda bem que Regina Demarte não conheceu meu pai. Não estava à altura dele. E ele não merecia tamanho desgosto”, escreveu Isabel.