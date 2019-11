Da Vera: Bolsonaro ajuda Lula a montar a oposição

Vera Magalhães

Jair Bolsonaro resolveu dar uma boa mãozinha a Lula na tarefa de remontar a oposição a seu próprio governo. Em vez de usar a soltura do adversário, aquele cujo antagonismo lhe valeu a vitória na eleição presidencial, para tentar reverter a cizânia interna na direita e reaglutinar os conservadores de vários matizes que andavam debandando de seu projeto, ele resolveu implodir o partido de vez. Nada mais a cara de Bolsonaro do que isso.

Assim, a esquerda sob a batuta de um Lula ainda mais populista, com menos compromisso com os fatos e a responsabilidade poderá se somar, como, aliás, já acontece na CPMI das Fake News, aos caídos do bolsonarismo, que fazem do ressentimento com o linchamento do qual são alvo por parte dos filhos do presidente de veículo para atirar contra o governo.

Num ambiente assim contaminado, a chance de prosperarem projetos como as reformas de Paulo Guedes parece de fato bastante remota.