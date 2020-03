Da Vera: Bolsonaro começa a perder os liberais

As atitudes do presidente Jair Bolsonaro ao longo dos últimos dias, e sobretudo neste domingo, bem como o agravamento da crise do novo coronavírus, com desdobramentos dramáticos para a economia, a política, a vida em sociedade e a saúde pública, levaram a uma perda de apoio ao governo no campo liberal.

Movimentos como o Livres! e partidos como o Novo, de corte liberal, que apoiaram projetos como a reforma da Previdência e por muito tempo toleraram a ala mais ideológica do governo para dar suporte à agenda econômica, mudaram de posição e passaram a fazer críticas muito mais gerais e duras ao presidente.

Economistas liberais também já demonstram dissidências no apoio à agenda de Paulo Guedes como sendo a mais apropriada para enfrentar a crise. Profissionais de diferentes matizes teóricos têm travado nos últimos dias um intenso debate, por meio de artigos e discussões acaloradas nas redes sociais, a respeito da necessidade ou não de se flexibilizar medidas como o teto de gastos para enfrentar o risco de recessão.

Mesmo entre liberais existe quem defenda medidas menos ortodoxas, como foi o caso de André Lara Resende em artigo recente.

Da mesma forma, economistas liberais ainda mais à direita fizeram críticas nas últimas horas ao apoio de Bolsonaro às manifestações e à sua insistência em negar a gravidade da crise do coronavírus. Foi o caso de Carlos Góes, ex-assessor da Casa Civil no governo Michel Temer e presença constante no Twitter com o uso de dados e evidências para defender políticas liberais na economia.