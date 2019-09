Da Vera: Bolsonaro e Salles rasgam dinheiro

Vera Magalhães

É motivo de constrangimento nacional a postura do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Ricardo Salles diante das demonstrações dadas por governos, organizações e publicações internacionais de preocupação com os rumos da política ambiental brasileira.

Como se governassem uma ilhota sem importância, sem conexões comerciais e políticas com o restante do mundo, tratam com deboche e descaso a percepção cada vez mais presente lá fora, inclusive disseminadas entre insuspeitos compradores das commodities agrícolas brasileiras, de que promovem o desmonte da rede de proteção ambiental no Brasil. Rasgam dinheiro, ofendem países parceiros do Brasil, que têm governos liberais e democráticos, e não dizem o que pretendem erigir no lugar da estrutura que decidiram implodir. Em breve as consequências virão na forma de perda de negócios, retrocessos em acordos, além dos já cancelados repasses de recursos aos quais o Brasil fazia jus sem necessidade de grandes contrapartidas e cuja gestão lhe cabia de forma plena. Um desastre. / Vera Magalhães